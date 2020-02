Inter, niente Viviano: ecco i piani per Handanovic e Padelli – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione portieri in casa Inter. Niente Viviano, per ora giocherà Padelli. Handanovic punta la Samp.

NESSUN ACQUISTO – Daniele Padelli giocherà anche a Roma, parando pure l’ipotesi Viviano. L’ex della Spal, che in questi giorni si è allenato con i nerazzurri e aveva passato i test di idoneità sportiva, non è stato tesserato dall’Inter, che ha preso questa decisione anche per le notizie confortanti che arrivano sul fronte Handanovic.

I PIANI – Il capitano nerazzurro nel giorno di riposo della squadra si è allenato ad Appiano insieme agli altri infortunati e si prevede di rivederlo per la gara contro la Sampdoria. Toccherà dunque a Padelli, che in campionato ha giocato contro Udinese e Milan e contro il Napoli in Coppa Italia, difendere la porta nerazzurra nella importantissima gara contro la Lazio. Sempre Padelli dovrebbe giocare anche l’andata di Europa League contro il Ludogorets e se tutto andrà secondo i piani, anche la gara di ritorno.

TORNA IL CAPITANO – Se invece per qualche motivo slittasse il rientro di Handanovic, Padelli giocherebbe contro la Samp e lo sloveno scenderebbe in campo in Europa League per fare una sorta di prova generale in vista del match successivo: la super sfida che i nerazzurri giocheranno in casa della Juventus. Quando poi la stagione sarà in un momento meno “caldo” Padelli e la società si troveranno per ragionare su quel che accadrà in futuro. Il contratto che lega il portiere all’Inter, infatti, scadrà il 30 giugno.