Inter, niente riposo e subito a lavoro: Inzaghi valuta diversi cambiamenti – CdS

L’Inter con l’assenza di Romelu Lukaku deve aggrapparsi agli uomini a disposizione, così come fatto la scorsa stagione. Simone Inzaghi deve trovare una soluzione rispetto a quanto si è visto contro Lazio e Milan e secondo il Corriere dello Sport non è da escludere, a partire da oggi, possibili cambiamenti di formazione.

CAMBI IN ARRIVO – Inter subito a lavoro oggi ad Appiano Gentile, c’è una squadra da rimettere in pugno e in questo sarà fondamentale il lavoro di Simone Inzaghi che dovrà toccare le corde giuste per ritrovare la forza del gruppo. Il tecnico comincerà a ragionarci da oggi alla Pinetina, ma è facile che ci siano una serie di cambiamenti nell’undici di partenza. A partire da Edin Dzeko come partner di Lautaro Martinez. Potrebbero trovare anche spazio Herinkh Mkhitaryan e Federico Dimarco, protagonisti del finale arrembante contro il Milan. Da verificare pure qualche possibilmente avvicendamento in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno