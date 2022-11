Inter, niente riposo ad Appiano Gentile: seduta con due allenatori!

Non si fermano i lavori ad Appiano Gentile per l’Inter, nonostante lo stop del campionato e l’imminente inizio del Mondiale. I giocatori non convocati dalle rispettive nazionali sono scesi oggi in campo. Presenti anche diversi giovani della Primavera nerazzurra, nonché il tecnico Cristian Chivu.

DOPPIO ALLENATORE – Seduta congiunta oggi ad Appiano Gentile tra l’Inter (o meglio, i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali) e la Primavera nerazzurra. Oltre a Simone Inzaghi presente anche il tecnico dei nerazzurrini Cristian Chivu. Si continua dunque a lavorare in casa nerazzurra, per preparare le prossime amichevoli contro Betis Siviglia e Salisburgo, nonché la seconda parte di stagione che si aprirà a gennaio contro il Napoli a San Siro.