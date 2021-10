Inter, niente PIF nel futuro? Sauditi vicini all’acquisto del Newcastle

Sembra tramontare l’ipotesi PIF per l’Inter: il consorzio guidato dal Public Investment Fund, accostato ai nerazzurri, è vicino al Newcastle.

ACQUISIZIONE – Secondo The Times, già oggi potrebbe essere annunciata l’acquisizione del Newcastle da parte del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita per 300 milioni di sterline. PIF era stato accostato come interessato all’Inter. Dopo che è stato rimosso l’embargo di 4 anni contro l’emittente beIN Sports però il consorzio sembra che sia riuscito a concretizzare l’acquisizione del club inglese. Di conseguenza, l’ipotesi Inter dovrebbe dunque tramontare.

Fonte: TheTimes.com.uk