Inter, niente passi falsi! Calendario ‘morbido’ prima del Porto – CdS

L’Inter, sconfitta a Bologna, non può permettersi altri passi falsi in Serie A. Il calendario, in tal senso, aiuta gli uomini di Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport

CALENDARIO – L’Inter, quasi del tutto sfumato il sogno scudetto, deve concentrare le sue forze nella corsa ad un posto alla prossima Champions League. Dopo lo scivolone di Bologna non sono ammessi altri passi falsi. In tal senso arriva in aiuto un calendario morbido, almeno sulla carta: le prossime due sfide di campionato con Lecce e Spezia sono alla portata dei nerazzurri, ma visti i recenti stop con le “piccole” i nerazzurri dovranno essere concentrati cercando di evitare di complicare ulteriormente la corsa Champions. E non fare bottino pieno, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il peggior biglietto da visita per la sfida del Do Dragao contro il Porto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno