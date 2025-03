Inter, non solo Nico Paz. Ecco i nomi approvati da Inzaghi – TS

Simone Inzaghi, nonostante un finale di stagione complicato, pensa anche al prossimo futuro dell’Inter. Tanti i nomi con il suo ok sul taccuino dell’Inter.

INTERESSE – Se da un lato l’Inter si prepara al mercato estivo, a prescindere dalle cessioni, Simone Inzaghi guarda in direzione di Nico Paz. Simone Inzaghi, per quanto riguarda la scelta dei prossimi giocatori, avrà sicuramente voce in capitolo, spiega Tuttosport. Non è un mistero che il grande sogno di Inzaghi sia proprio Nico Paz: l’argentino è visto come trequartista-seconda punta per dare un volto diverso alla sua Inter e al canonico 3-5-2. L’operazione per portarlo a Milano non sarà sicuramente facile. Ad oggi, sia il Como vuole tenerlo così come anche il Real Madrid non sembra convinto di perderne il controllo.

Inter: una campagna acquisti fatta sui giovani

NOMI – Per quanto riguarda gli altri innesti, se Inzaghi perdesse Bisseck ecco i colpi richiesti: Hien dell’Atalanta è il suo preferito, sul taccuino restano poi Beukema, Lucumì e Idzes, possibile alternativa proprio al tedesco. A centrocampo invece, oltre al duo Sucic-Frattesi, sono in bilico sia Zielinski che Asllani. Ricci del Torino è il primo indiziato per il centrocampo dell’Inter, ma ci sarà da battere la concorrezna del Milan. In attacco invece, andranno via sia Arnautovic che Correa, mentre su Taremi andrà fatto un discorso a parte, con Pio Esposito che sarà valutato in corso d’opera. Il nome che piace in avanti è quello di Castro, oltre a Lucca e Krstovic.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini