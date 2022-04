Inter-News.it su Radio Nerazzurra: oggi diretta sul ricorso per Bologna e non solo

Inter-News.it prosegue oggi la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti, con un nuovo giorno e orario per questa stagione. A partire dalle 18 la diretta della trasmissione ‘Social Media Club’, attraverso tutti i nostri canali ufficiali. Di seguito tutte le informazioni.

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Si rinnova l’appuntamento con Social Media Club, la trasmissione di Radio Nerazzurra assieme alla nostra testata giornalistica. L’appuntamento è nel nuovo orario di questa stagione: ogni mercoledì alle ore 18:00 con la prima radio dedicata ai colori nerazzurri, assieme al redattore Roberto Balestracci e al conduttore Fabio Donolato, voce e volto di Radio Nerazzurra.

SCALETTA DEL GIORNO – La puntata odierna con Inter-News.it potrà avere anche aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda principale di giornata, ossia l’udienza al CONI per il ricorso su Bologna-Inter. Si attende di capire se ci sarà lo 0-3 a tavolino oppure il recupero mercoledì 27 (vedi articolo). A livello di campo invece la certezza è Spezia-Inter, con possibili novità di formazione per la partita di venerdì (ore 19). Spazio anche al punto sul mercato e sulla Champions League.

COME SEGUIRCI – Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand. In aggiunta un’anteprima della trasmissione sarà disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook: seguila sia per avere tutti gli aggiornamenti sia per la notifica della diretta.

