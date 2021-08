Inter, nessun tentativo per Belotti. Vice Dzeko, Attenzione a Scamacca! – TS

L’Inter prima di chiudere per Correa aveva già trovato l’accordo con l’entourage di Belotti e il Torino stesso. Da escludere adesso un ritorno del “gallo” ma attenzione a Scamacca.

VICE DZEKO – L’Inter prima di chiudere definitivamente per Correa aveva trovato per sicurezza un accordo per l’acquisto di Belotti. Secondo TuttoSport da escludere adesso la possibilità di acquistare l’attaccante granata, ma attenzione invece a Scamacca per il ruolo di vice Dzeko. L’agente è lo stesso di Correa (e di Edin Dzeko) e i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e si potrebbe ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Su Scamacca forte l’interesse di Sampdoria e Verona.

Fonte: TuttoSport