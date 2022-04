Inter, nessun riposo in vista del Bologna. Un’assenza ad Appiano

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e ora è pronta ad affrontare il Bologna mercoledì nel recupero della 20′ giornata. I nerazzurri non si sono riposati e oggi si sono subito allenati ad Appiano Gentile. Un’assenza però continua ad esserci.

ASSENZA – L’Inter non si riposa e in vista del match contro il Bologna si allena subito ad Appiano Gentile. Dal report dell’allenamento si capisce come i nerazzurri siano subito concentrati per il match contro gli emiliani. Dalle foto pubblicate però sul sito dell’Inter, si può notare come manchi Arturo Vidal ancora negli uomini a disposizione con alcuni Primavera presenti, come Sangalli. Qui le foto dell’allenamento (vedi articolo).