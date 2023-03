Inter, nessun dubbio sul gol del mese di febbraio per LeoVegas

L’Inter ha reso noto il goal of the month della squadra nerazzurra per il mese di febbraio per il LeoVegas.News Goal of the Month.

GOL DEL MESE – È stato scelto la rete del momentaneo 2-1 realizzata da Henrikh Mkhitaryan in Inter-Udinese come gol più votato del mese di febbraio per il LeoVegas.News Goal of the Month tra quelle segnate da Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera. La rete segnata dal centrocampista armeno ha riportato in vantaggio la squadra nerazzurra nel match del campionato di Serie A disputato a San Siro lo scorso 18 febbraio.

Fonte: Inter.it