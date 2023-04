Inter, nessun diktat per le cessioni grazie alla Champions – CdS

Grazie alla semifinale di Champions League raggiunta, i nerazzurri non dovranno più ricavare 60 milioni quest’estate

NO DIKTAT – Grazie alla semifinale di Champions League raggiunta, i nerazzurri incasseranno ben 80 milioni di premi UEFA. Solo l’altra sera l’incasso è stato pari a 8,2 milioni. Grazie a questi traguardi i nerazzurri non avranno più l’obbligo dei 60 milioni, ma sarà sufficiente una cifra decisamente inferiore, raggiungibile con la cessione di qualche giovane. Il bilancio nerazzurro, in ogni caso, registrerà una perdita non inferiore ai 70-80 milioni, migliorando di 60 il -140 dell’esercizio precedente. La qualificazione in Champions League, in ogni caso, rimane l’obiettivo principale della squadra nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno