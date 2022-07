Inter, nessun caso Onana! Cordaz con il Lens per un motivo ben preciso – CdS

Onana fuori contro il Lens, ma non c’è nessun caso legato a questa scelta. Il portiere camerunense è rimasto fuori per un motivo ben preciso. Il Corriere dello Sport spiega il motivo nel dettaglio.

NESSUN MISTERO – Nel corso dell’amichevole tra Inter e Lens, Simone Inzaghi ha deciso di sostituire Samir Handanovic con Alex Cordaz (che ha subito il gol di Openda quasi allo scadere) e non con il nuovo arrivato André Onana. Come sottolineato dal quotidiano romano, però, dietro questa scelta il motivo è legato alla condizione fisica del giocatore. Nessun caso particolare, il portiere camerunense era semplicemente acciaccato e il tecnico ha preferito non rischiarlo. Inzaghi ha già valutato di che pasta è fatto l’ex Ajax, e contro il Lione sabato lo farà partire con molta probabilità titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.