Inter, nerazzurri in vantaggio: ma la Lotta con il Napoli sarà dura

L’Inter ha in programma l’importante sfida scudetto contro il Napoli a Marzo. Sergio Pellissier ha parlato delle due squadre a TMW Radio durante “Maracanà”.

PIÙ CHE ATTACCANTI – L’Inter affronterà il Napoli il 2 Marzo allo stadio Diego Armando Maradona. L’ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, ha detto la sua riguardo gli attaccanti di Inter e Napoli: «Mi piacciono entrambi, sia Lautaro Martinez che Lukaku. Ai miei tempi se non facevi gol ti cambiavano subito. Lautaro e Lukaku però si impegnano, lavorano tanto per la squadra, quindi fanno molto di più che segnare».

L’Inter ha una marcia in più ma Conte è più vincente

LOTTA APERTA – La bandiera del Chievo Verona ha proseguito l’intervento soffermandosi su i due allenatori: «Tra Conte ed Inzaghi forse quello nato vincente è il primo. Ma Inzaghi ha dimostrato di essere un allenatore che porta risultati dove va. Sarà una bella lotta, ma come squadra l’Inter mi sembra in vantaggio».

QUESTIONE DI CARISMA – Sergio Pellissier ha continuato il discorso sui due allenatori spostando l’attenzione sul carisma di entrambi: «Conte è difficile da affrontare e ha un carisma che incide molto. Le sue dichiarazioni hanno irritato particolarmente e non è facile gestire questo scontro. Antonio non guarda in faccia a nessuno».

TEMPO PER RECUPERARE – L’ex attaccante ha aprlato anche del momento no di Hakan Çalhanoğlu dicendo: «Non credo sia un calo per l’età. Dopo l’infortunio è normale che se non hai tempo per recuperare nel modo migliore poi paghi questo. Ci vuole tempo per recuperare a certi livelli. Prima faceva la differenza, ora nel calo di tutta la squadra si vedono i difetti».