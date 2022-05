Inter, nella Serie A 2021/2022 mai in campo di domenica alle 15

L’Inter domenica chiude la sua stagione con l’ultimo appuntamento casalingo contro la Sampdoria. Le speranze scudetto sono davvero poche visto che il Milan dovrebbe perdere a Sassuolo. Ma intanto balza all’occhio una statistica particolare: i nerazzurri non hanno mai giocato domenica alle 15.

CURIOSITA’ – L’Inter chiuderà la sua stagione domenica alle 18 a San Siro contro la Sampdoria di Giampaolo con i nerazzurri ancora a caccia dello scudetto. In merito alla stagione di Serie A che si concluderà domenica, salta all’occhio come i nerazzurri non abbiano mai giocato di domenica alle 15. Casualità sicuramente dovuta ai tanti impegni che hanno caratterizzato la stagione dell’Inter. Un cammino fino in finale di Coppa Italia, agli ottavi di Champions League e anche una gara da recuperare contro il Bologna rimandata per tanto tempo. Insomma, una casualità, ma molto particolare.