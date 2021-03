Inter, nazionali a casa per isolamento? L’ipotesi appare improbabile

La positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio ha scatenato apprensione in casa Inter. Per il momento il resto del gruppo sembra essere negativo, l’ATS comunicherà a breve il protocollo da seguire per i nazionali, ma appare improbabile uno stop dei giocatori

La prudenza è ancora d’obbligo, ma dalle prime notizie sembra che la positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio non abbia creato un focolaio all’interno dello spogliatoio dell’Inter dove al momento sembra siano tutti negativi. Sicuramente un sospiro di sollievo per Antonio Conte in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo, ma resta il rebus nazionali. In teoria l’Inter dovrebbe salutare parecchi giocatori impegnati con le loro nazionali dopo la partita contro il Sassuolo, ma si aspettano notizie. Secondo “Sport Mediaset” l’ATS comunicherà entro 48 ore il protocollo da seguire per i nazionali. Non è da escludere che venga imposto l’isolamento costringendo i giocatori a restare a Milano, un’eventualità che di sicuro non dispiacerebbe ad Antonio Conte, ma sembra improbabile che l’ATS si spinga fino a questo punto.

