Inter…Nazionale in tutti i sensi! Rappresentanza nerazzurra al festival Coachella

Uno dei più famosi festival di musica è il Coachella, che si svolge annualmente negli Stati Uniti, precisamente in California. Tra gli artisti di questa edizione, il noto DJ turco Mahmut Orhan ha rappresentato… L’Inter!

RAPPRESENTANZA INTER-NAZIONALE – Per gli amanti di musica il nome non può essere sconosciuto: il Festival Coachella è infatti una delle manifestazioni a riguardo più famose in tutto il mondo. Un festival che ha luogo in California nell’arco di due-tre giorni, che ha visto la sua prima edizione nel 1999. Quest’anno ha avuto luogo il 12 aprile e ha visto anche una rappresentanza dell’Inter. L’anello di congiunzione è nientemento che Hakan Calhanoglu, che ha regalato una maglia nerazzurra al noto DJ e produttore musicale turco Mahmut Orhan, uno degli artisti impegnati nel festival.

Inter…Nazionale in tutti i sensi: quanti tifosi nerazzurri nel mondo!

SOSTEGNO – Sul suo profilo Instagram ufficiale, l’Inter ha documentato non solo l’esibizione di Orhan, ma anche la grande partecipazione delle persone al festival Coachella. Nel video pubblicato proprio dal club, infatti, si nota come molti dei giovani presenti indossassero proprio maglie nerazzurre e non si sono risparmiati da urlare un “Forza Inter” a favore di camera. Insomma, dimostrazione che il club non è impegnato soltanto con le questioni di campo, ma è molto attivo anche in altri campi e soprattutto sui social, dimostrando come il valore del brand e il prestigio della squadra passino anche da queste cose.

FESTEGGIAMENTI – Dal festival Coachella al campo, il passo è breve. Per ora si è festeggiato soltanto con la musica negli Stati Uniti. Adesso bisogna passare al resto: c’è un lavoro infatti da terminare, prima di poter partire con i festeggiamenti anche in Italia. Magari già domani, quando l’Inter ha il primo match point scudetto nel derby contro il Milan. E, a tal proposito, proprio Hakan Calhanoglu potrebbe dare un’altra gioia all’amico Mahmut Orhan. E, perché no, chissà che non si ritrovi anche a suonare in caso di eventuali festeggiamenti…