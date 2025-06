Inter in Nazionale: Dumfries e altri tre a chiudere il primo giro

Continua gli impegni in nazionale per i giocatori dell’Inter convocati. Oggi tocca a Dumfries e ad altri tre nerazzurri per chiudere quello che è il primo giro di partite.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 7 GIUGNO

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries – Finlandia-Olanda, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Helsinki

Marko Arnautovic – Austria-Romania, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Vienna

Kristjan Asllani – Albania-Serbia, sabato 7 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Tirana