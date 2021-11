Inter-Napoli, Spalletti non si fa illusioni: ecco come reagirebbe ai fischi

Inter-Napoli è anche la partita del ritorno di Spalletti a San Siro dopo la fine della sua esperienza in nerazzurro. Francesco Modugno – inviato a Castel Volturno per Sky Sport -, parla dei possibili fischi del Meazza e dello stato d’animo del tecnico toscano (vedi articolo)

NESSUNA SORPRESA – Inter-Napoli, sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per la tredicesima giornata di Serie A, vedrà il ritorno di Luciano Spalletti a San Siro dopo la fine della sua esperienza in nerazzurro. Secondo Francesco Modugno, il tecnico toscano si aspetta di tutto: «Conoscendolo non si fa grandi illusioni, è un uomo di campagna abituato a fare i conti con la realtà, che talvolta è cruda. Ha preso i fischi a Udine che un po’ gli hanno fatto male perché lì fece qualcosa di storico, li ha presi a Roma, fischi diversi ma anche lì proprio male male non ha fatto. Non so se si fa illusioni per la trasferta di San Siro. Non rimarrebbe eventualmente sorpreso».