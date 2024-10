Inter-Napoli, rischio forfait per un azzurro? Le ultime

Inter-Napoli si disputerà il 10 novembre. Per l’occasione, non è certa la presenza di un difensore dei partenopei, il quale ha avvertito un problema fisico da monitorare nei prossimi giorni.

LA SITUAZIONE – Inter-Napoli è in programma fra tre giornate. I nerazzurri sperano di arrivare alla sfida con una bella prestazione contro la Juventus, condita dal risultato sperato, e da due vittorie ottenuto con non troppa fatica contro l’Empoli al Castellani e il Venezia a San Siro. I partenopei, ora impegnati contro il Lecce al Maradona, si interrogano sulle condizioni di Leonardo Spinazzola, fermatosi a causa di un affaticamento muscolare e quindi indisponibile per la sfida.

Inter-Napoli, Spinazzola ci sarà?

UN’OPZIONE – Per Inter-Napoli è possibile che Spinazzola abbia recuperato in pieno dal problema fisico avvertito oggi 26 ottobre. Il calciatore italiano rappresenta una pedina utile per le rotazioni del club allenato da Antonio Conte, per cui vi è tutta la convinzione che il Napoli farà il possibile per recuperarlo in vista della sfida. Al momento non si conosce ancora nulla di concreto riguardo l’entità del problema di Spinazzola. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali necessari ad accertare le sue condizioni in vista delle prossime partite. Per la prossima, contro il Milan, Conte spera di poterlo riavere almeno per la panchina.