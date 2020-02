Inter-Napoli, pagata la serata storta di Lukaku-Lautaro Martinez – SM

Secondo l’analisi di “Sport Mediaset” su Inter-Napoli 0-1, semifinale di andata di Coppa Italia disputata ieri, a pesare sulla cattiva prestazione dei nerazzurri che per la seconda volta in stagione sono rimasti a secco di reti, è stata la serata negativa vissuta dalla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, ricomposta ieri dopo l’assenza per squalifica dell’argentino nelle ultime due giornate di campionato. Lukaku infatti è apparso stanco e forse avrebbe dovuto riposare, Lautaro Martinez è sembrato appannato dopo l’assenza nelle ultime due, ha lottato come suo solito ma, nonostante qualche occasione, non ha segnato la rete che avrebbe dato un significato diverso alla sfida. Ma non bisogna cercare solo gli attaccanti, tutta la squadra ha forse pagato il grande dispendio di energie nel derby vinto in rimonta domenica sera, Brozovic e Barella sono sembrati in debito di ossigeno, Sensi deve ancora ritrovare la migliore condizione dopo i problemi fisici degli ultimi mesi ed Eriksen sembra essere entrato troppo tardi: il talento danese potrebbe essere l’antidoto a serate come quella di ieri, ma deve avere più spazio.