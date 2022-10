Inter-Napoli, da oggi fase di vendita esclusiva dei biglietti: le informazioni

Parte da oggi il via a una fase di vendita esclusiva dei biglietti di Inter-Napoli. Di seguito tutte le informazioni.

BIGLIETTI IN ESCLUSIVA − L’Inter ha ufficialmente aperto la vendita esclusiva dei biglietti in vista del Napoli. Il big match di San Siro per la sedicesima giornata di Serie A è previsto per il 4 gennaio 2023 alle ore 20.45, il primo del nuovo anno dopo la sosta per i Mondiali. Da oggi, per tutti i possessori di Tessera Siamo Noi, sarà possibile acquistare in esclusiva un massimo di quattro biglietti. Da lunedì invece la vendita sarà aperta a tutti e durerà fino a esaurimento posti.