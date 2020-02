Inter-Napoli, la semifinale di Coppa Italia inizia a scaldare i motori! Le info

Inter-Napoli di Coppa Italia scalda i motori. Il club nerazzurro annuncia infatti l’inizio della vendita libera per la semifinale di andata che si giocherà a San Siro mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45. Di seguito tutti i dettagli

INFO – Inter-Napoli inizia a scaldare i motori, come annuncia lo stesso club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale: “Il successo contro la Fiorentina ottenuto grazie alle reti di Antonio Candreva e Nicolò Barella ha lanciato i nerazzurri alla doppia sfida contro il Napoli. Il primo appuntamento delle semifinali di Coppa Italia è quello di mercoledì 12 febbraio alle 20.45 al Meazza. Dalle ore 11 di oggi, mercoledì 5 febbraio, è iniziata la vendita libera aperta a tutti, con prezzi a partire da 20€. Gli abbonati potranno continuare ad acquistare fino a massimo 4 biglietti per sé (se non ancora esercitata la prelazione) o per amici alle tariffe dedicate, a partire da soli 10€!”.

Fonte: Inter.it