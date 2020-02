Inter-Napoli, la moviola: ok de Vrij. Contatto dubbio Callejon-Biraghi – GdS

Inter-Napoli è stata diretta da Gianpaolo Calvarese che, secondo la moviola della “Gazzetta dello Sport” la direzione di gara dell’arbitro è incerta, in particolare resta un dubbio sul contatto in area di rigore azzurra tra José Callejon e Cristiano Biraghi.

LA MOVIOLA – Direzione di Inter-Napoli incerta, e resta il dubbio riguardo qualche decisione dell’arbitro Gianpaolo Calvarese, che già dopo 3′ mette le cose in chiaro punendo Milan Skriniar su Elmas, giallo che rischia di costare tantissimo. Ma non solo: “Al 27’ Demme duro su Lautaro Martinez, ci poteva stare un giallo che però resta in tasca. Al 47’ il Napoli chiede un rigore per un mani di de Vrij, ma è corretta la decisione di arbitro e Var di non punire il contatto involontario, col giocatore voltato, vicinissimo a Padelli e toccato sul dorso della mano. Al 61’ Callejon rischia con una gomitata in area, pur leggera, sul volto di Biraghi. L’arbitro probabilmente se la perde, ma il dubbio resta su un contatto che non dovrebbe essere sfuggito al Var. Due minuti dopo Manolas e Demme atterrano Lautaro, anche qui l’arbitro lascia giocare, ma pare una svista. Corretto non concedere il rigore al 90’ chiesto da D’Ambrosio per una spinta di Elmas, che in realtà appare come un lievissimo tocco non falloso”.

Fonte: Gazzetta dello Sport.