Inter-Napoli, un grande (e fresco) ex presente ieri al Meazza

Inter-Napoli non è andata certo come ci si aspettava, visto l’amaro 1-1 che lascia molto a desiderare per il finale di partita. In tribuna al Meazza c’era anche un grande ex.

LA PRESENZA – Non è passata inosservata la presenza in tribuna di chi ha deciso Inter-Napoli in tempi non lontani. Al Meazza ieri c’era anche Ivan Perisic, andato via al termine della stagione 2021-2022 per il Tottenham. L’esterno croato, in questi due anni, ha sempre manifestato la sua vicinanza per l’Inter e lo ha fatto anche ieri. Non gioca da settembre, purtroppo per una grave lesione del legamento crociato del ginocchio destro. A fine gennaio si è trasferito al Hajduk Spalato, in prestito in patria sino a fine stagione, per ritrovare minutaggio: era in panchina nelle ultime tre partite, senza però ancora entrare. Perisic, peraltro, aveva segnato in un Inter-Napoli: il 3-2 del 21 novembre 2021. E magari sarebbe servito nel finale a Madrid…