Inter-Napoli, ex arbitro Chiesa: “Rigore solare! Rosso a Insigne, Massa…”

Condividi questo articolo

Davide Massa

Intervenuto su “Calciomercato.com” nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Davide Massa in Inter-Napoli, dodicesima giornata del campionato di Serie A

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Davide Massa in Inter-Napoli, dodicesima giornata del campionato di Serie A. “Massa 5 (Var Calvarese). “Massa fa bene a espellere Insigne. Il rigore per il fallo di Ospina su Darmian è solare, le proteste del capitano del Napoli sono esagerate. Non può dire “vaffa” davanti a tutti così, col gioco fermo. Senza rosso, l’arbitro avrebbe rischiato di perdere il controllo del match. Complessivamente, la partita di Massa è però insufficiente. Manca un giallo a Insigne per un mani al 25’, ma anche a Brozovic per la trattenuta su Zielinski al 30’. Eccessivo quello di Lozano su Darmian, mentre manca quello di Koulibaly su Hakimi“.

Fonte: Calciomercato.com