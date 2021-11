Inter-Napoli, due azzurri più «spremuti» degli altri: un aspetto positivo

Inter-Napoli è tra le sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica a San Siro alle ore 18.00 (QUI le ultime). Ugolini – inviato di Sky Sport – sottolinea l’importanza di due uomini in particolare per la squadra di Spalletti

COLONNE – Inter-Napoli è tra le sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti potrà contare su due colonne portanti: «Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly non hanno mai saltato una partita e non è un caso, sono le colonne portanti della miglior difesa del campionato. Le percentuali sono elevatissime, intorno al 95% per entrambi. Sono due giocatori spremuti sì, ma che hanno sempre risposto presente. Le loro tabelle, il loro rendimento li colloca tra i giocatori più performanti e che non sentono la fatica. Ritrovarli contro l’Inter è un aspetto positivo per Spalletti, anche se Di Lorenzo dovrà cancellare la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale», così Massimo Ugolini su Sky Sport.