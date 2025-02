Inter, Napoli e Atalanta: triello scudetto! Un fattore può pesare – CdS

La corsa Scudetto si infiamma con Inter, Napoli e Atalanta ancora in lizza per la vittoria finale. Il Corriere dello Sport analizza i fattori chiave che determineranno l’esito della stagione.

IL PUNTO – Analizzando la proiezione dei punti, la formazione di Inzaghi appare come la netta favorita per la vittoria del titolo. L’Inter, assieme alla Lazio, è l’unica squadra ancora in corsa su tre fronti. Quarti di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti, un punto di vantaggio sul Napoli in campionato e gli ottavi di Champions League contro il Feyenoord di Van Persie. La profondità della rosa rappresenta il punto di forza dell’Inter nella corsa al titolo. Secondo OPTA, le possibilità di vedere l’Inter alzare (nuovamente) il trofeo sarebbero del 64,8% contro il 28,1 del Napoli e il misero 6.1% dell’Atalanta. Nello specifico, la scorsa giornata di campionato ha regalato un ribaltone in classifica con la vittoria di misura dell’Inter e la cocente sconfitta del Napoli della stagione. Ora nerazzurri a più uno (57 contro 56). Ma occhio all’Atalanta, che vincendo a Empoli, si portata a ridosso delle prime due.

Inter, tra sogno e incubo. Il calendario può ribaltare tutto: Atalanta e Napoli con molte meno partite

IL DATO – Un dato che allarma la dirigenza interista è il numero di parte ancora da giocare da qui al termine della stagione. Se l’Inter dovesse proseguire il cammino su tre fronti, la formazione di Inzaghi si ritroverebbe a giocare almeno dieci (22) partite in più rispetto alle dirette concorrenti. Decisamente diverso il discorso per Antonio Conte e Gasperini, che potranno focalizzarsi esclusivamente sul campionato. Inoltre, l’Inter ha due scontri diretti, oltre a Bologna e le due romane che si giocheranno le loro carte fino alla fine per il pass europeo. L’Atalanta, invece dovrà affrontarle tutte, eccetto il Napoli e Infine, gli uomini di Conte, esclusivamente Fiorentina, Milan e Bologna. L’Inter, però è l’unica che ha tutto da perdere vista anche la qualità della rosa di Inzaghi che in quattro stagioni si ritroverebbe un solo scudetto in bacheca.

Fonte: Corriere dello Sport – Massimiliano Gallo