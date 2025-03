Inter, Napoli e Atalanta: quota scudetto abbassata e 2 scenari – CdS

Corsa scudetto appassionante e aperta a qualsiasi epilogo. Inter, Napoli e Atalanta racchiuse in appena tre punti e la quota si è abbassata. E spuntano due scenari.

TRIELLO – Da “Si salvi chi può” a “Lo vinca chi può“. Incredibile corsa scudetto con Inter, Napoli e Atalanta racchiuse in appena tre punti. Nerazzurri a quota 58, azzurri a 57 e Dea a 55. Insomma, fino alla fine sarà un triello clamoroso. L’ultima giornata, che sta per finire (oggi Juventus-Verona), non è stata per niente decisiva. Il distacco è rimasto invariato. Lo scontro diretto del Maradona è finito 1-1 e allo stesso tempo l’Atalanta non ha approfittato della partita sulla carta abbordabile contro il Venezia penultimo per conquistare tre punti. Di conseguenza, la quota scudetto si sta abbassando: potrebbero bastare anche 28 punti secondo il Corriere dello Sport. Ma occhio ad altri due scenari.

Lotta scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta: classifica avulsa e spareggio

SCENARI – Inter, Napoli e Atalanta potrebbero arrivare all’ultima giornata con pochissimi punti di distacco, ecco perché bisogna considerare il fattore della classifica avulsa. Questa si applica quando al termine del campionato ci sono più di due squadre con gli stessi punti finali. A stabilire l’ordine della classifica poi ci penseranno dei criteri, ossia: i punti fatti negli scontri diretti, differenza reti gol fatti e subiti negli scontri diretti, differenza reti globale e numero di gol segnati in campionato. L’ipotesi spareggio scudetto si applica invece con l’arrivo di due squadre a pari punti alla trentottesima giornata. Dunque il calendario delle prossime partite sarà determinante: inutile dire come il Napoli abbia un netto vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini e Pietro Guadagno