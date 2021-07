Inter, Nandez solita priorità. Spetterà ad Inzaghi gestire il gruppo – Sky

L’Inter nel pomeriggio giocherà contro la Pergolettese per la terza amichevole stagionale. Intanto da Appiano Gentile, Silvia Vallini di Sky Sport fa il punto sul mercato

MERCATO – Queste le parole di Silvia Vallini in collegamento da Appiano Gentile: «Già questa mattina Appiano Gentile è stata bagnata dalla grandine, ma potrebbe ritornare. Confermata però amichevole contro la Pergolettese. Obiettivo rinforzare le fasce sul mercato. Nahitan Nandez è la priorità, che può essere facilitato anche dall’arrivo in Sardegna di Radja Nainggolan. Si parla anche di Lucien Agoume e Andrea Pinamonti come possibili pedine. Rimane anche Hector Bellerin come pista calda. A sinistra, Inter più coperta, Federico Dimarco resta all’Inter così come Ivan Perisic, il quale sarà il titolare. In caso di uscita di Andrea Pinamonti, l’Inter potrebbe acquistare una quarta punta. La cessione di Achraf Hakimi peserà ma spetterà a Simone Inzaghi gestire al meglio il gruppo».