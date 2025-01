Inter muro d’Europa: record di clean sheet in Champions League e non solo

Con la vittoria per 1-0 contro lo Sparta Praga nella serata di ieri, l’Inter non solo ha consolidato la sua posizione in classifica, ma ha anche confermato il suo status di autentico baluardo difensivo, sia a livello nazionale che internazionale. I nerazzurri, infatti, si stanno distinguendo per una straordinaria solidità difensiva.

I MIGLIORI – L’Inter è attualmente la squadra con più clean sheet in questa edizione della Champions League, avendone collezionati ben sei in sette partite. Questo dato, oltre a rappresentare un record stagionale nella competizione, evidenzia l’efficacia del sistema difensivo impostato da Simone Inzaghi. Il portiere Yann Sommer, affiancato da una retroguardia guidata dall’esperienza di Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e a giro Benjamin Pavard e Yann Bisseck, si sta rivelando una vera e propria saracinesca, capace di annullare anche i migliori attacchi avversari. Non è solo in Champions League che l’Inter brilla. I nerazzurri sono la squadra con il maggior numero di clean sheet nei cinque principali campionati europei, avendone accumulati ben 18 dall’inizio della stagione. Dietro di loro, si piazzano la Real Sociedad con 16 partite senza subire reti, seguita dalla Juventus e dal Liverpool, entrambe a quota 15. Questa statistica è la dimostrazione della continuità e della compattezza di un reparto difensivo.