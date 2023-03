L’Inter si muove per i rinnovi: presto quattro ufficialità – SM

I giocatori in scadenza dell’Inter sono diversi. Dopo il rinnovo di Matteo Darmian presto ne arriveranno altre tre.

RINNOVI – L’Inter inizia a muoversi per rinnovare i contratti dei suoi giocatori in scadenza. Al momento l’unica ufficialità è quella di Matteo Darmian. È notizia di ieri l’intenzione di Stefan De Vrij di accettare un rinnovo biennale attorno ai 4 milioni l’anno (vedi articolo). Come riportato da Sport Mediaset entro la fine della stagione dovrebbe arrivare l’ufficialità anche per Hakan Calhanoglu e per Edin Dzeko.