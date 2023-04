Inter-Monza, le pagelle: Correa il peggiore, Asllani benino – TS

TuttoSport non è tenero con i giocatori dell’Inter. Correa è il peggiore in campo e con un voto gravemente insufficiente. Asllani uno dei pochi a salvarsi

PAGELLE – Il quotidiano torinese assegna la palma di peggiore in campo a Joaquin Correa con un netto 4 in pagella. Poco bene anche tutti gli altri, a partire da Barella e Bastoni, entrambi giudicati con un 5. Il 23 fa tanti errori, mentre il numero 95 si perde Caldirola in occasione del vantaggio monzese. Uno dei pochi sufficienti è Kristjan Asllani. L’albanese si conquista un 6 in pagella, non sbagliando nulla se non la punizione finita alta sopra la traversa.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati