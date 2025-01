Inter, al Mondiale per Club allarme in attacco? Soluzione in casa – CdS

Il prossimo giugno l’Inter giocherà il Mondiale per Club (clicca qui per conoscere tutti i gironi) e potrebbe avere un piccolo problema in attacco. Ma c’è una soluzione non banale.

SITUAZIONE – Stagione infinita per l’Inter, che subito dopo il campionato e la Champions League (con Coppa Italia annessa), i nerazzurri si giocheranno il Mondiale per Club negli Stati Uniti. A proposito della nuova riformata coppa, Simone Inzaghi potrebbe avere qualche problemino numerico in attacco. In che senso? Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa hanno contratto in scadenza il 30 giugno, anche se per l’austriaco l’Inter potrebbe esercitare la clausola di prolungamento di un altro anno. Ipotesi difficilmente percorribile. Ecco che per la Beneamata potrebbe aprirsi uno scenario.

Occhio all’ipotesi Pio Esposito al Mondiale per Club con l’Inter

IPOTESI – Lo scenario per il Mondiale per Club sarebbe quello di portare negli USA Francesco Pio Esposito. Il baby attaccante del 2005, nove gol in questa Serie B, sta facendo bene allo Spezia. L’idea dell’Inter, per la prossima stagione, sarebbe quella di girare nuovamente in prestito il ragazzo ma in Serie A per osservarlo da vicino. Ma prima di questo nuovo prestito, l’Inter potrebbe anche decidere di riprenderlo durante la mini finestra di mercato, aperta dal primo al 10 giugno, per portarlo al Mondiale insieme a Lautaro Martinez e Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.