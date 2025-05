L’Inter al Mondiale per Club potrà contare su un gioiello già in casa – CdS

Tra un mese scatterà il Mondiale per Club, altra competizione dove l’Inter vorrà arrivare fino in fondo. Negli States sarà aggregato anche un gioiello di tutto rispetto.

GIOIELLO – L’Inter tra un mese volerà negli States per giocare l’ennesima competizione di questa straordinaria stagione: ossia il Mondiale per Club. Il nuovo torneo allargato scatterò precisamente il 14 giugno e l’Inter, nel girone all’italiana, affronterà il Monterrey, l’Urawa e il River Plate. La squadra di Simone Inzaghi, che proprio negli USA accoglierà Petar Sucic e forse Luis Henrique, potrà avvalersi anche di un proprio gioiellino già in casa, ossia Valentin Carboni. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, l’argentino è rientrato a gennaio dal prestito al Marsiglia, purtroppo finito male visto l’infortunio al crociato. Ma il classe 2005 sarà pronto per gli Stati Uniti.

Non solo Carboni con l’Inter al Mondiale per Club: in forse Esposito

UN ALTRO IN FORSE – Carboni verrà dunque testato al Mondiale per Club e poi l’Inter capirà se aggregarlo alla Prima Squadra oppure se rimandarlo in prestito, con la speranza che non ricapiti un Marsiglia 2.0. Occhio pure all’opzione Francesco Pio Esposito. L’attaccante che presto si giocherà i playoff per salire in Serie A con lo Spezia dovrà capire se aggregarsi all’Inter al Mondiale per Club o se partire con l’Italia Under 21 di Nunziata per l’Europeo di categoria che si terrà dall’11 giugno al 29.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno