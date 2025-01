Inter-Monaco, una vittoria per salire in classifica! Guadagni – TS

L’Inter giocherà contro il Monaco con la speranza di scalare ancora la classifica di Champions League. Ecco quanto varrebbe la vittoria secondo Tuttosport.

PREMI – Per ora l’Inter è quarta in Champions League e guadagnerebbe 24 milioni di euro da questa prima parte della competizione. O meglio, ai 24 milioni si arriva solo in caso di successo in Inter-Monaco, che darebbe ulteriori 2 milioni di euro al club nerazzurro. A questi si aggiungerebbero il passaggio agli ottavi di finale, che vale 11 milioni, il bonus da 2 milioni per le qualificate tra le prime 8 ed infine i 9.08 milioni di euro provenienti dal quarto posto in classifica.

Inter-Monaco, l’importanza della partita

PARTITA – Inter-Monaco vale perciò tantissimo per Simone Inzaghi, che non può pensare solamente al campo in una notte come questa. San Siro sarà gremito come nelle migliori occasioni, sono attesi dai 70 ai 72mila spettatori. La squadra nerazzurra potrebbe anche scalare la classifica arrivando dietro al Liverpool al secondo posto, ma ciò dipende anche dai risultati di Arsenal e Barcellona. Inevitabile comunque pensare al derby di questa domenica, che impone scelte oculate per quanto riguarda la formazione. Qualcuno riposerà, altri avranno una grande occasione per rispondere presente ad Inzaghi. L’importanza della partita non è affatto in dubbio nonostante tutto. Un punto per la qualificazione!

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino