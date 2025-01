Inter-Monaco per chiudere in bellezza! Obiettivo per febbraio – CdS

L’Inter giocherà questa sera contro il Monaco allo stadio San Siro la partita valida per l’ultima giornata di Champions League. Dal Corriere dello Sport viene definito l’obiettivo principale.

OBIETTIVO – Vincere per evitare i playoff tra la seconda e la terza settimana di febbraio: questo è l’obiettivo di Simone Inzaghi in occasione di Inter-Monaco. L’allenatore non può permettersi passi falsi a San Siro questa sera perché rischierebbe di compromettere un percorso fino ad ora vicino alla perfezione. Cinque vittorie, una sconfitta al 90′ in Germania ed un pareggio contro il Manchester City in Inghilterra. La squadra ha acquisito dimensione internazionale e deve dimostrarlo anche in Inter-Monaco per confermarsi tra le prime 8 della Champions League. In caso di successo c’è anche la possibilità di rimanere quarti, il che vorrebbe dire un montepremi che tocca i 24 milioni di euro. Una sconfitta lascerebbe l’amaro in bocca e metterebbe in serio pericolo la corsa allo Scudetto. Il motivo? Le due partite dei playoff che si inseriscono nel mese di febbraio, dove l’Inter ha già sei partite di campionato fondamentali. Milan, Fiorentina due volte, Juventus, poi il 2 marzo il Napoli. A queste si aggiunge la Coppa Italia con la Lazio a fine febbraio. Aggiungere altra carne al fuoco sarebbe follia, Inter-Monaco richiede un solo risultato.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno