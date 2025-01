Inter-Monaco, occhi su un talento francese! Il nuovo Zidane? – TS

In Inter-Monaco ci sarà un grande esordio nella “Scala del Calcio” di San Siro. Un talento francese paragonato a Zinedine Zidane, il riassunto di Tuttosport.

TALENTO – Maghnes Akliouche è il talento che la Francia ha portato al mondo in questi ultimi mesi. Il giovane di origine algerina sta ben impressionando in Ligue 1 e stasera farà il suo esordio in Inter-Monaco nella “Scala del Calcio”, ossia San Siro. L’esterno ha già segnato in Champions League e lo ha fatto in una partita piuttosto importante: Monaco-Barcellona. La pressione ha perciò dimostrato di saperla gestire al meglio, ma di fronte ai 70mila spettatori di Milano sarà difficile rimanere impassibili. Adolf Hutter comunque non ha altre scelte, dovrà utilizzare Akliouche nel suo undici iniziale. In attacco l’allenatore ha diversi indisponibili, tra cui la punta che Piero Ausilio tanto ha seguito: Folarin Balogun. Akliouche ha attirato su di lui i fari di tutta Europa, che lo segue sperando che possa diventare veramente il nuovo Zinedine Zidane. Le qualità ci sono, la personalità non è da meno. In campionato ha segnato cinque gol e siglato sei assist, nell’ultima con il Rennes ha deliziato il pubblico con una rovesciata. Simone Inzaghi dovrà fare attenzione in Inter-Monaco.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati