Inter-Monaco, amichevole in programma in Sicilia! Ecco i dettagli

L’Inter programma la nuova stagione a partire dalle amichevoli estive. Al contrario da quanto annunciato questa mattina dal Corriere dello Sport (vedi articolo), l’amichevole tra Inter e Monaco si giocherà in Sicilia.

CAMBIO – L’amichevole Inter-Monaco secondo quanto anticipato dai colleghi di Messina Oggi, si disputerà in Sicilia, precisamente a Messina, e non a Basilea così come svelato erroneamente questa mattina dal Corriere dello Sport. L’annuncio lo dà l’ex commissario del Comune di Messina, Leonardo Santoro. Oggi saranno resi noti i dettagli di quello che può essere considerato un evento per la città di Messina.

Fonte: messinaoggi.it