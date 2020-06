Inter, missione rincorsa: calendario e difesa le chiavi di Conte – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere della Sera” analizza il tentativo di rincorsa dell’Inter di Antonio Conte, che culla nell’ombra ambizioni scudetto. Juventus e Lazio sono ancora lontane, ma sfruttando bene alcuni fattori i nerazzurri daranno filo da torcere alle rivali

ANIMO – Dopo la vittoria contro la Sampdoria, Antonio Conte deve battere anche il Sassuolo per riavvicinarsi a Juventus e Lazio. Nonostante i nuovi infortuni di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic (che costringono i nerazzurri a cambiare volto in mezzo al campo), l’Inter ha mostrato una condizione fisica superiore a tutte le dirette concorrenti, Lazio esclusa (deve ancora tornare in campo). In più, c’è un Christian Eriksen versione deluxe e la coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez sembra tornata su buoni livelli di affinità. Secondo il “Corriere della Sera” Conte non vuole nascondersi e allo scudetto crede come mai prima della ripartenza.

BESTIA NERA – La risalita si preannuncia durissima, anche perché le concorrenti da mettersi alle spalle sarebbero due. Ma nella rincorsa verso l’impossibile l’Inter ha un grande alleato: il calendario. Niente scontri diretti nelle prossime sette partite: solo alla 34esima ci sarà la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. All’andata, nel medesimo filotto di partite, Cone raccolse sei vittorie su sette. Il Sassuolo, però, è cliente scomodo per i nerazzurri, soprattutto nel girone di ritorno: l’Inter non riesce a battere i neroverdi a San Siro dal settembre 2014. Come se non bastasse, il Sassuolo è la squadra contro cui l’Inter ha perso il 54 per cento delle sfide in campionato, solo con la Juventus è andata peggio (57%).

FATTORI CHIAVE – “Ce n’è abbastanza per toccare ferro e fare gli scongiuri” ironizza il “Corriere della Sera”. La formazione di Roberto De Zerbi è stata travolta dall’Atalanta, ma a Bergamo ha comunque creato occasioni e l’Inter non può permettersi di abbassare la guardia. Nelle 15 partite da gennaio a oggi, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, soltanto in due occasioni l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata, con Udinese e Ludogorets. La difesa nerazzurra, però, resta la terza migliore del campionato con 25 reti al passivo. L’attacco è in attesa di riscoprire la continuità dei suoi interpreti e di chiarire il futuro di alcuni elementi (come Alexis Sanchez, QUI i dettagli). Mel frattempo, l’Inter deve continuare a correre per inseguire il sogno scudetto.

Fonte: Corriere della Sera