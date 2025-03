Inter millimetrica: Kyriakopoulos regala i tre punti a Inzaghi – CdS

L’Inter soffre ma la ribalta nel secondo tempo: Lautaro Martinez ci mette lo zampino per il sorpasso definitivo. Poi ci pensa Kyriakopoulos a consegnare i tre punti a Simone Inzaghi.

TUTTO COMPLICATO – Dopo un inizio di partita da horror, l’Inter vince 3-2 contro il Monza in una partita sofferta e riuscendo a ribaltarla partendo da un doppio svantaggio. Come ricorda il Corriere dello Sport, quella di ieri è la prima vittoria in rimonta di questa stagione. Tre punti che hanno permesso a Simone Inzaghi di allungare a +4 il distacco sul Napoli che oggi giocherà contro la Fiorentina. Come spiegato dal quotidiano, Inzaghi è rimasto preoccupato per alcune difficoltà e per un primo tempo un po’ deludente. Questo a causa anche dei tanti impegni in Champions League.

Inter, ripresa da brividi! Ora l’attesa

RISORTI – Nel primo tempo, come spiega il Corriere dello Sport, l’Inter ha faticato non poco per trovare gli spazi contro il Monza. Nel giro di mezz’ora, dopo il gol annullato per tocco di mano a Lautaro Martinez, l’Inter si ritrova sotto di due gol. E qui rischiava di giocarsi la serata. Nel secondo tempo però, complice anche il gol di Arnautovic che ha accorciato le distanze, l’Inter ritrova la strada e costruisce la vittoria con Calhanoglu e il solito LautaroMartinez che si ritrova nell’occasione decisiva. A chiudere i giochi ci penserà un’autorete di Kyriakopoulos. Adesso l’Inter si ritrova, in attesa del Napoli, al primo posto con un +4 sulle inseguitrici.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno