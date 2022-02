Inter-Milan, Zazzaroni non si fida: «X o 2» Caressa, pronostico diverso

Nel corso della trasmissione Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Milan, partita valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A.

PRONOSTICI – Queste le parole da parte di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, sul pronostico di Inter-Milan. La partita, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi sabato 5 febbraio alle ore 18. Il primo ha puntato sulla doppia tra nerazzurri e rossoneri. «1X», prevede Caressa. Il collega Zazzaroni la pensa in modo diverso. «X2».

Fonte: Radio Deejay