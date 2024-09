Inter-Milan, la vendita libera dei biglietti dà subito una quasi sentenza!

Ci sono ancora nove giorni prima del derby Inter-Milan, ma in vista della stracittadina oggi c’era un passaggio tutt’altro che secondario, quello dell’apertura della vendita libera dei biglietti. Che ha dato subito risultati di rilievo.

L’ULTIMA FASE – Dopo la prelazione per gli abbonati al Secondo Anello Blu, il giorno per gli abbonati Serie A alla nuova tariffa Plus, i soci Inter Club, i titolari della tessera Siamo Noi e il presale riservato ai titolari di carte BPER Mastercard, oggi si è aperta la vendita libera dei biglietti del derby Inter-Milan. O meglio, per quello che rimaneva dei non tantissimi tagliandi rimasti fra abbonati e prelazioni. Inevitabile come, in neanche ventiquattro ore, siano andati a ruba. Col tutto esaurito che probabilmente arriverà già durante questo weekend, con la partita domenica 22 alle 20.45. Al netto della parte dedicata come settore ospiti per la quale è il Milan a venderla.

Biglietti Inter-Milan, pochissime rimanenze per il derby!

I NUMERI – Non c’è più quasi nulla a livello di disponibilità. Una manciata di posti tra Tribuna e Poltroncina Arancio, poi il resto è palchi, Primo e Secondo Rosso, Poltroncina Rossa e Tribuna d’Onore. Il tutto non certo a prezzi popolari, perché si va dai 230 euro del Secondo Rosso ai ben 550 della Tribuna Onore G. Con una situazione diversa: come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo per il settore ospiti (49 euro) per il Milan sarà applicato alla tifoseria dell’Inter nel derby di ritorno. Tutti i tagliandi verranno emessi in formato PDFmobile. Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da quarantotto ore prima della gara. Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per il derby Inter-Milan, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone.