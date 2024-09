Inter-Milan, le ultime sulle condizioni di Maignan: resta un dubbio – Sky

In vista di Inter-Milan, derby di Serie A che si giocherà domenica 22 settembre, i rossoneri vivono con preoccupazione la situazione legata alle condizioni di Mike Maignan, uscito nel secondo tempo della sfida contro il Liverpool. Queste le ultime sulle sue condizioni.

LA SITUAZIONE – Inter-Milan potrebbe non essere privata di un suo atteso protagonista: Mike Maignan potrebbe infatti essere della partita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore si è sottoposto a esami strumentali che non hanno ravvisato un trauma contusivo come risultato dello scontro di gioco con Fikayo Tomori nel corso del match di Champions League perso per 1-3 contro il Liverpool.

Maignan potrebbe essere presente in Inter-Milan: le ultime

IL FUTURO – Emanuele Baiocchini di Sky Sport ha quindi sottolineato come il club rossonero possa tirare un sospiro di sollievo, essendo stato scongiurato un infortunio più grave. Si tratta, invece, di una contusione alla coscia sinistra che non preclude in radice la sua presenza dal primo minuto contro l’Inter. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere l’evoluzione della sua situazione fisica. L’auspicio del club meneghino è quello di poter contare su uno dei suoi leader tecnici, oltre che uno dei calciatori più forti presenti in rosa, in vista di un incontro che sa già da “dentro o fuori” per l’allenatore portoghese Paulo Fonseca.