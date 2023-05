Inter-Milan, tifo da record e San Siro speciale. 2 ex sugli spalti – TS

Inter-Milan ha rappresentato anche un palcoscenico internazionale per un tifo unico. San Siro tutto esaurito e da record nella notte di Champions League, Tuttosport elenca i tifosi presenti per l’impresa nerazzurra.

FESTA – Il clima in casa Inter è di festa. Massimo Moratti ha festeggiato il suo compleanno (78 anni) nel migliore dei modi con Steven Zhang, nello stesso sky-box era presente il presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Tra i vips come Fabio Fognini, Christian Vieri o Alessandro Cattelan ci sono stati anche due ex nerazzurri a ricordare il proprio passato: Ivan Perisic e Achraf Hakimi, nostalgici delle loro vittorie con l’Inter. Notte di rimpianti per i due che sono andati via. Le scenografie prima della partita hanno creato uno spettacolo immenso: «per noi la vittoria rappresenta la vita» il motto della Curva Nord, che ha sfruttato tutto lo stadio per creare il proprio lavoro. La Curva Sud del Milan ha risposto con il bandito con scritto «All’assalto», ricordando tra l’altro la scomparsa di Bebo Martinotti. L’incasso finale è da record: 12.547.765 di euro.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati