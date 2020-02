Inter-Milan significa Lukaku-Ibrahimovic, amici contro – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Inter-Milan è la sfida tra Lukaku e Ibrahimovic. I due giganti sono amici dai tempi di Manchester.

INSIEME A MANCHESTER – Nemici lo saranno solo per novanta minuti, dall’inizio alla fine del derby di Milano, perché il rapporto di stima che unisce Romelu Lukaku a Zlatan Ibrahimovic è troppo forte. I due si sono incrociati a Manchester. Era l’estate-autunno 2017 e lo svedese stava recuperando dopo l’operazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, mentre il belga era da poco arrivato a Manchester. Poteva essere naturale che tra loro nascesse una certa rivalità visto che in fondo erano due centravanti in competizione. E invece, complice il carattere solare di Big Rom e l’altruismo di Zlatan, è sbocciato un rapporto d’amicizia. Lo svedese sapeva di non essere al top della condizione e «per rispetto della squadra – come ha raccontato lui stesso – chiedevo di far giocare qualcun altro che sicuramente sta meglio di me». Quel qualcun altro è stato quasi sempre Lukaku, incoraggiato e consigliato da Ibra su come adattarsi a una realtà come quella dello United sicuramente più difficile rispetto all’Everton.

POCHI MINUTI – Nel 2017-18 potevano giocare insieme, ma ci sono riusciti troppo poco perché il fuoriclasse di Malmö rientrò solo a novembre dall’infortunio, ma non era… ancora lui. Sono stati titolari insieme solo una volta in Premier League, nel 2-2 all’Old Trafford contro il Burnley del 26 dicembre 2017, ma l’esperimento durò solo 45’ perché all’intervallo Zlatan fu sostituito sullo 0-2. Per il resto altre 6 presenze per un totale di 81’. Spiccioli.

AMICI CONTRO – In compenso i due si sono allenati per mesi insieme allo United e quelle sedute hanno dato molto a Lukaku. Zlatan, invece, dal canto suo negli scorsi mesi predisse a Romelu una grande stagione in nerazzurro. Domenica saranno uno contro l’altro e, se si abbracceranno prima dell’inizio, state certi che durante i 90’ non si risparmieranno.