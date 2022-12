Inter, dal Milan segnali sconfortanti sullo stadio. Pronto un piano B? – TS

Il mondo della politica non accoglie positivamente la volontà di fare il nuovo stadio a Milano (vedi articolo). Inter e Milan rimangono ferme sulle loro intenzioni, ma dal lato rossonero non sono in arrivo segnali confortanti. C’è un piano B secondo Tuttosport che la società del presidente Scaroni inizia a ipotizzare.

ALTERNATIVA – La politica continua a ostruire la costruzione del nuovo stadio a Milano. Dal sindaco Giuseppe Sala, fino al Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi: le parole che provengono dal Parlamento danno tutto fuorché fiducia. Inter e Milan hanno già presentato il progetto per l’inizio degli scavi, ma ci sono ancora questioni burocratiche da risolvere. San Siro rimane il problema principale: il futuro della struttura è un punto di domanda, intanto l’Asm Group, che gestisce strutture e arene in tutto il mondo, ha inviato una lettera al Comune per prendere in gestione lo stadio di Milano. Questa potrebbe essere una notizia positiva per il sindaco Giuseppe Sala, preoccupato per i costi di mantenimento, ma non per Inter e Milan. Secondo Tuttosport la società rossonera comincia a valutare delle alternative. Il piano B potrebbe essere la costruzione di un nuovo stadio in solitaria a San Donato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino