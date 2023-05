Inter e Milan, scoppia lo scandalo alberghi: per il derby prezzi folli! – TS

Inter e Milan saranno attese dai due derby di Champions League, andata mercoledì prossimo e ritorno martedì 16. Tuttosport segnala una nuova grana per i tifosi: i prezzi degli alberghi, incredibilmente aumentati.

VALORE GONFIATO – I biglietti per assistere ai due derby fra Inter e Milan nelle semifinali di Champions League non sono certo con prezzi “popolari”. Questo non ha comunque frenato l’assalto dei tifosi, con l’andata di mercoledì prossimo in casa rossonera già sold out (vedi articolo) e il ritorno che da domani vedrà le nuove modalità di vendita (vedi articolo). C’è però un problema aggiuntivo per chi volesse andare a vedere le due stracittadine che mettono in palio un posto a Istanbul: gli alberghi. Tuttosport ha evidenziato l’aumento spropositato dei prezzi per le due notti in cui si gioca la prima stracittadina. Nel raggio di dieci chilometri dal Meazza, nelle notti del 9 e 10 maggio ossia per Milan-Inter dell’andata, una doppia o simil tripla in un quattro stelle chiede circa mille euro. Mentre di norma se ne pagano trecento. E “scendendo” leggermente come categoria, ossia per un tre stelle, si va attorno a seicento euro quando in genere non è oltre duecento. Accade spesso a Milano in momenti come il Salone del Mobile, ma qui si parla di un evento per tifosi e non addetti ai lavori. La questione si è anche scatenata sui social, con diverse proteste e post di denuncia. Un problema in più per chi volesse vedere uno dei due derby fra Inter e Milan non vivendo a Milano o nelle vicinanze.

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli