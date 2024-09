Inter, il Milan ribadisce questa priorità per lo stadio. Percorso comune? – TS

L’Inter e il Milan sono state protagoniste di un evento importante, riguardante il dossier stadio, nel corso dell’ultima settimana. I due club hanno comunicato al sindaco di Milano Beppe Sala di non voler ristrutturare lo stadio San Siro, preferendo altre soluzioni. I rossoneri sembrano avere le idee chiare in merito, in attesa del punto di vista dei nerazzurri.

UNA CONFERMA – Inter e Milan devono decidere, dopo aver esplicitato al sindaco di Milano la propria intenzione di non provvedere alla ristrutturazione dello stadio San Siro, come procedere. Il Presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, ha ribadito ieri a Milan TV la priorità del suo club rispetto al dossier in questione: «È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è questa l’ipotesi che in questo momento preferiamo».

Scaroni spiega perché Inter e Milan abbiano preso altre strade in merito al capitolo stadio!

LA MOTIVAZIONE – Scaroni prosegue esprimendo le ragioni alla base del diniego di Inter e Milan alla richiesta di Beppe Sala su San Siro: «Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile. Il risultato sarebbe di un livello che non meritano i club milanesi». Appare chiaro, quindi, come le due compagini meneghine si stiano muovendo sul tema, cercando di individuare la soluzione più adeguata rispetto all’esigenza di contemperare guadagno economico e contenimento dei costi. Il Milan ha indicato la strada che intraprenderà ora. Si attendono le prossime mosse dei nerazzurri.

Fonte: Pietro Mazzara – TuttoSport