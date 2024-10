Inter e Milan, torna la questione San Siro: incontro importante in vista – Sky

Resta ancora da chiarire il tema San Siro per Inter e Milan, che ragionano ancora anche sulla possibilità di un nuovo stadio. Come riporta Sky Sport, è in programma domani un incontro per ragionare ulteriormente sulle migliori soluzioni da percorrere per tutti

INCONTRO IN PROGRAMMA – Proseguono i discorsi relativamente alla questione San Siro per quanto riguarda Inter e Milan. Nella giornata di domani è infatti previsto un incontro a Roma fra il Ministero delle Attività Culturali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rappresentanti di Oaktree e Red Bird e dirigenti delle due squadre. Resta da capire se si può trovare una soluzione per lo storico stadio milanese e quale sia il percorso migliore delle due società relativamente alla costruzione di un nuovo impianto che potrà ancora essere condiviso dalle due squadre.

San Siro e non solo: il piano di Inter e Milan relativamente alla questione per il nuovo stadio

ACQUISIZIONE – Sul tavolo dell’incontro il tema principale sarà legato alla funzione di San Siro che non verrebbe ristrutturato, ma riutilizzato in altro modo mantenendo le aree su cui è presente il vincolo, ovvero tutto il secondo anello. Inter e Milan hanno manifestato l’intento di acquistare l’impianto e le aree circostanti per costruire un nuovo impianto nella zona, senza dover spostarsi in altre zone della città per la costruzione di altri impianti. Resta da capire però quello che sarà il prezzo di un’eventuale acquisizione, un tema certamente non secondario. Insomma, domani un altro pezzetto nel prosieguo della storia legata al futuro di San Siro e, soprattutto, della soluzione futura per Inter e Milan.