Inter-Milan, oggi al via la vendita libera dei biglietti per il derby di Serie A

Prosegue la vendita dei biglietti per il derby Inter-Milan, nonostante manchino due mesi all’appuntamento. Da oggi tocca alla vendita libera dei tagliandi.

LE INFORMAZIONI – Da oggi sarà possibile – per tutti – acquistare i biglietti per il derby Inter-Milan. Parte l’ultima fase di vendita in vista della stracittadina della ventunesima giornata di Serie A, in programma domenica 5 febbraio alle ore 20.45. Dopo le precedenti fasi di prelazione, fra abbonati, possessori di tessera Siamo Noi e (nella giornata di ieri) titolari di carte MasterCard, ora non ci sono più paletti. La vendita dei biglietti residui sarà attiva alle 10.30 solo online, su inter.it/tickets. Da lunedì 5 dicembre saranno attivi anche il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket. Per il derby Inter-Milan, ovviamente, si attende il tutto esaurito.